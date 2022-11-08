الخارجية العراقية تعلن فتح تحقيق في مقتل مواطن أمريكي وتقديم الجناة للقضاء

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد.

وأكدت “الخارجية العراقية” في بيان لها، متابعة سير التحقيقات مع الجهات الأمنية في بغداد، “للكشف عن مُلابسات الحادث وتقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في البيان عن مواساتها لعائلة المواطن الأمريكي بهذا الحادث.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد.

رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد

وقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني لـ”سبوتنيك”، إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع “برادو” في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد”.