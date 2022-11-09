الرئيس الصومالي يتوجه إلى إريتريا لبحث عودة آلاف الجنود الذين كانوا في عداد المفقودين

يتوجه الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود إلى إريتريا الأسبوع المقبل، لبحث إعادة آلاف من الجنود ينفي الصومال أنهم اشتركوا في الحرب بإثيوبيا بين قوات الحكومة الفيدرالية وقوات جبهة تحرير تيغراي.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلامية محلية، يتوجه شيخ محمود إلى إريتريا “حيث يتواجد الآلاف من الجنود الصوماليين الذين أكملوا التدريب العسكري، والذين كانوا سابقا في عداد المفقودين”.

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كان الرئيس الصومالي السابق، محمد فرماجو، قد أقر بتلقي جنود صوماليين تدريبات في أريتريا، في أول اعتراف في ذلك الصدد منذ انتشار أنباء عن مشاركة جنود من الصومال في الحرب بإثيوبيا بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.

وفي مايو/أيار الماضي، وخلال مراسم تسليم فرماجو السلطة للرئيس المنتخب، حسن شيخ محمود، قال فرماجو إنه سلم عددًا من الملفات، للرئيس الجديد من بينها قضية المجندين الصوماليين المفقودين في إريتريا.

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وكشف فرماجو أن 5 آلاف جندي صومالي أكملوا تدريبهم في إريتريا عام 2021، لكن حكومته قررت عدم إعادتهم بسبب حساسية الوضع خلال الانتخابات.

وأضاف أنه نقل وثائقهم إلى الرئيس الجديد.