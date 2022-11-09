مناورات عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا

انطلقت اليوم الثلاثاء مناورات “مالابار” العسكرية المشتركة واسعة النطاق بين القوات البحرية التابعة لكلٍ من اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا.

وأعلنت قيادة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، في بيان أن قادة القوات المسلحة للبلدان الأربعة افتتحوا المناورات، وجرت مراسم الافتتاح بمدينة يوكوسوكا بمقاطعة كاناغاوا حيت تتمركز قاعدة عسكرية أمريكية.

وستمثل المناورات المقرر إجراؤها من 8 وحتى 15 من الشهر الحالي في منطقة المحيط الهادي في منطقة كانتو على السواحل اليابانية، على كل من قوات الدفاع الذاتي اليابانية مدمرات تاكانامي، شيرانوي وهيوغا وسفن نقل “كونيساكي وسفينة “أومي” لمهام تزويد الوقود، إضافة لغواصة وطائرات مهام الدوريات من طراز لوكهيد” و”أوريون” و”كاواساكي”، ووحدات حراسة خاصة.

أما عن الجانب الأمريكي فتشارك حاملة الطائرات “رولاند ريغان” وطراد صواريخ “تشانسيللورسفيل” ومدمرة “ميليوس” وطائرات للدوريات البحرية من طراز بوينغ وبوسييدون المضادة للغواصات ومجموعات العمليات الخاصة.

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أما الهند فستمثلها في المناورات فرقاطة من طراز “شيفاليك”، وزوراق من نوع “كامورتا”، وطائرات الدوريات من طراز بوينغ وبوسييدون ومجموعة عمليات خاصة.

ومن الجانب الإسترالي ستشارك فرقاطة “أرانتا”، إلى جانب سفينة لتزويد الوقود وغواصة وطائرات للدوريات البحرية من طراز بوينغ وبوسييدون.