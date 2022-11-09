أمريكا تسلم أوكرانيا نظامي "سام" متقدمين للدفاع الجوي

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سلمت نظامي صواريخ أرض – جو متقدمين من طراز “ناسامس” ونشرهما للعمل في أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال رايدر خلال إيجاز صحفي إن أنظمة “ناسامس” (وهي اختصار لـ”أنظمة صواريخ سام النرويجية المتقدمة”) موجودة الآن في أوكرانيا وتعمل هناك.

أنظمة الدفاع تنفد لدى أوكرانيا

التزمت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا ثمانية من أنظمة “ناسامس” لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية. من غير المتوقع تسليم أنظمة الدفاع الجوي الستة الأخرى في أي وقت قريب، وفقا لمسؤولي البنتاغون.

أنظمة صواريخ سام المتقدمة، هي أنظمة دفاع جوي أرضية قصيرة إلى متوسطة المدى يمكنها الدفاع ضد الطائرات دون طيار والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات.