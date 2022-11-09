ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج بعد وقوع انتهاكات كبيرة في الانتخابات النصفية الأمريكية

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصاره للاحتجاج على التجاوزات فى الانتخابات النصفية، بعد وقوع انتهاكات كبيرة في سير التصويت.

موسكو – سبوتنيك . وقال ترامب: “عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت، أمر سيء للغاية. يأتي الناس للتصويت، ليُقال لهم: “آسفون، لقد اقترعتم”. يحدث هذا كثيرا في أماكن أخرى كثيرة. احتجوا، احتجوا، احتجوا”.

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وأضاف ترامب: “سكان أريزونا، لا تغادروا حتى تصوتوا. هم يحاولون سرقة الانتخابات بمعدات سيئة وتأخير، لا تدعوا ذلك يحدث”.

وأشار ترامب إلى أنه تم الإعلان في مقاطعة ماريكوبا في أريزونا، “أن 20% من آلات التصويت لا تحسب الأصوات فيما الخلل لا يسجَّل إلا في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الجمهوريين”.

وتابع: “في مقاطعة ماريكوبا لبولاية أريزونا، هناك كارثة تتعلق بنزاهة الانتخابات. وكذلك في ديترويت وبنسلفانيا وأماكن أخرى…. وهل يجري تزوير التصويت كما في عام 2020؟”.