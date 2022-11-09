الجيش السوري يمنع قافلة عسكرية أمريكية من المرور في محافظة الحسكة

ذكرت وكالة “سانا” السورية للأنباء، نقلا عن مصادر محلية أن الجيش السوري لم يسمح لمرور قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند نقطة تفتيش في محافظة الحسكة.

موسكو – سبوتنيك . ووفقا للمصادر، أجبر الجيش السوري القافلة الأمريكية المكونة من 8 مركبات على مغادرة المنطقة. وتسيطر القوات المسلحة الأمريكية بشكل غير قانوني على الأراضي شمالي وشمال شرقي سوريا؛ في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية. وتصف دمشق مرارا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنها احتلال وقرصنة للدولة بهدف السرقة الصريحة للنفط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي