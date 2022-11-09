الجمهوري راند بول يحافظ على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي

حافظ الجمهوري راند بول الذي طرح مشاريع حول عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي.

موسكو – سبوتنيك . وفاز حتى الآن 25 جمهوريا و13 ديموقراطيا بمقاعد مجلس النواب وكلا الحزبين بحاجة لـ218 لتحقيق الأغلبية.

وأظهرت النتائج فوز المرشح الديمقراطي بيتر ولش بمقعد عن ولاية فيرمونت، وفوز السيناتور الجمهوري راند بول مجددا بمقعد عن ولاية كنتاكي، وكذلك فوز السيناتور الجمهوري تيم سكوت في ولاية ساوث كارولاينا، وذلك في مجلس الشيوخ.

وأغلقت مراكز الاقتراع بالانتخابات التي ستحدد مصير الغالبية في الكونغرس ، وهامش المناورة للرئيس الأمريكي جو بايدن، في ولايات إنديانا وكنتاكي وجورجيا وساوث كارولاينا وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا.