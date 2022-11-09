المملكة المتحدة تنشر طائرات هليكوبتر أباتشي وشينوك في إستونيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ونظيره الإستوني، هانو بيفور، يوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة سترسل طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي وشينوك إلى إستونيا لتعزيز فعالية المجموعة القتالية لكتيبة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

موسكو – سبوتنيك . وقال الوزيران في بيان مشترك نشرته حكومة المملكة المتحدة: “ستعزز المملكة المتحدة فعالية مجموعتها القتالية eFP القائمة بشكل دائم من خلال الحفاظ على الأصول على مستوى الأقسام (أي الدفاع الجوي القصير المدى وأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة) في البلاد وزيادتها من خلال النشر الدوري للقدرات والعوامل التمكينية الإضافية، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر أباتشي وشينوك”.

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ووفقا للبيان، سيبدأ نشر وحدات إضافية في يناير/كانون الثاني 2023.

وفي نهاية يونيو/حزيران، اتفق قادة الناتو على خطة لبناء قوات للحلف بشكل كبير على الجناح الشرقي، وتحديدا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بحلول عام 2023، وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.