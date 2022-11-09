منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تتعرض للهجوم 5 مرات

أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خمس مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

موسكو – سبوتنيك . وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة في مؤتمر صحفي: “تم تسجيل خمس هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي”.

الطيران الحربي الروسي السوري المشترك يحيد نحو 50 مسلحا أجنبيا في ريف إدلب

وقال: “ثلاث هجمات في محافظة إدلب، واحدة في اللاذقية، وواحدة في حماة”.

وأضاف يغوروف إن جنديا سوريا قتل وأصيب آخر بنيران الإرهابيين في إدلب، لافتًا إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة.