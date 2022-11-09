بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا

قالت وزارة الخارجية البولندية، الثلاثاء، في بيان إن بولندا أقامت علاقات قنصلية مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا.

وارسو – سبوتنيك . وقالت الوزارة: “تفيد وزارة الخارجية أنه في 8 نوفمبر 2022، أبرمت حكومة جمهورية بولندا اتفاقا مع حكومة جمهورية كوسوفو في شكل تبادل للمذكرات بشأن إقامة علاقات قنصلية”.

في الوقت نفسه، امتنعت بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو.