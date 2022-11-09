بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا

قالت وزارة الخارجية البولندية، الثلاثاء، في بيان إن بولندا أقامت علاقات قنصلية مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا.
وارسو – سبوتنيك. وقالت الوزارة: “تفيد وزارة الخارجية أنه في 8 نوفمبر 2022، أبرمت حكومة جمهورية بولندا اتفاقا مع حكومة جمهورية كوسوفو في شكل تبادل للمذكرات بشأن إقامة علاقات قنصلية”.
في الوقت نفسه، امتنعت بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو.
إذ جاء في بيان الخارجية البولندية: “اعترافا باستقلال جمهورية كوسوفو بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 26 فبراير 2008، امتنعت جمهورية بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية في وقت واحد”.
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