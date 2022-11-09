بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف

موسكو – سبوتنيك . وفقا للبيان: “للشجاعة والبطولة التي تظهر في أداء الواجب المدني، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية لميخائيل فلاديميروفيتش فاسيلييف – رئيس الكهنة، رجل الدين في أبرشية موسكو (بعد وفاته).

وتوفي رئيس الجامعة البطريركية الميتوشيون في مقر قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ومستشار رئيس إدارة “السينودس” في بطريركية موسكو للتعاون مع القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون، رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، صباح يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة العمليات الخاصة أثناء أداء الواجبات الرعوية.