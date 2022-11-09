أنطونوف يؤكد أن مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا موجود في أي مكان ما عدا كييف

واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال عن سبب تجنب القيادة الأمريكية الحوار مع موسكو بشأن القضايا الأوكرانية: “مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا موجود في أي مكان، ولكن ليس في كييف. ويمكننا إقناع الجميع بهذا حيث كانت صيحة واحدة من واشنطن لنظام زيلينسكي في آذار/مارس، كافية لإلغاء جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات المكثفة بين البلدين”.

كما أعرب السفير الروسي عن حيرته من الأطروحة التي تروج لها واشنطن بأن الإدارة الأمريكية “لن تتحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا نفسها”.

وأضاف أنطونوف: “كثيرًا ما نسمع… أن الأمر متروك لكييف لتقرر في أي لحظة الجلوس على طاولة المفاوضات. التصريحات ليست واضحة، فهي بسبب النفاق أم عدم الرغبة المبتذلة في الاعتراف بأخطائهم”.