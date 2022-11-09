إيران تعلن إعدام اثنين من "جيش العدل" بتهمة قتل عناصر من الشرطة في 2016

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام شخصين أُدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).

وأضحت السلطات القضائية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”، اليوم الأربعاء، بأن عنصرين من جماعة “جيش العدل” المصنّفة “كجماعة إرهابية”، هما “رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس الثلاثاء في سجن زاهدان”، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة وجهت إلى الشخصين تهمة “ارتكاب أعمال إرهابية، وخلق حالة من انعدام الأمن، وتسببهما باستشهاد أربعة عناصر من حرس الحدود وجرح عدد آخر من رجال الشرطة في 2016” في محافظة سيستان بلوشستان.

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وأكدت الوكالة أن المتهمين اعترفا بالتفاصيل بما قاما به من عمليات خلال هذه الفترة، وكشفوا “بالتفصيل كيف أصبحوا أعضاء في جماعة جيش العدل الإرهابي والعمليات الإرهابية التي شاركوا فيها”.