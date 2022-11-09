شمخاني يؤكد خلال لقائه مع باتروشيف دعم إيران لأي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن “سبيل الخروج من الأزمات والتحديات الماثلة هو الحوار والتعاون الإقليمي والدولي”.

وقال شمخاني، خلال لقائه مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، إن “تطوير التعاون الثنائي والإقليمي، لا سيما مع دول الجوار في المجال الاقتصادي، هو إحدى الأولويات الاستراتيجية لبلدنا”، حسب وكالة “نور نيوز” الإيرانية.

باتروشيف يناقش الوضع حول أوكرانيا في طهران

ولفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أهمية تعزيز آلية التعاون بين إيران وروسيا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف والبيئة، وقال: “عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، ينبغي تذليل العقبات في هذه المجالات بأسرع شكل”.

وأضاف أن “خطر الإرهاب والتطرف ما يزال قائماً ويهدد أمن المنطقة والعالم”، مشدّدا على “ضرورة استمرار وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي من أجل القضاء التام على مخاطر هذه الظاهرة المشؤومة”.

كما أشار شمخاني، لدى لقائه بنظيره الروسي إلى الأزمة الأوكرانية، وقال إن “إيران ترحب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار وإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار، ومستعدة للعب دور في إنهاء الأزمة”.

وشدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على تشييد مؤسسات مشتركة ومتآزرة للتعامل مع العقوبات بين البلدين، وتفعيل قدرات المؤسسات الدولية ضد العقوبات والدول الفارضة لها.

وكان مجلس الأمن الروسي قال، في وقت سابق، إن مشاورات روسية إيرانية بشأن القضايا الأمنية عقدت في طهران بمشاركة نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي.

وقال المجلس: “عقدت في طهران مشاورات روسية – إيرانية بشأن القضايا الأمنية، عقدها أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بمشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات في البلدين”.

وأضاف البيان أنه “بالإضافة إلى ذلك، تم بحث موضوع أمن المعلومات، وكذلك إجراءات مواجهة تدخل أجهزة المخابرات الغربية في الشؤون الداخلية للبلدين”.