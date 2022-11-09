المجر تعرقل تحويل 18 مليار يورو إلى نظام كييف

تعتزم المجر تعطيل خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال 18 مليار يورو إلى سلطات كييف في إطار برنامج المساعدة المالية، حسبما أفادت به وسائل إعلام غربية.

وقالت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الأربعاء، إن “الجانب المجري أبلغ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل أنه لن يدعم إعداد حزمة من المساعدات لأوكرانيا للعام المقبل”.

وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء منح كييف قروضًا تفضيلية على أساس أكثر استقرارًا، لكن هذه المبادرة ستتطلب استخدام الاحتياطيات الإضافية المتاحة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأخبر وزير المالية المجري، ميهالي فارجا، زملاءه بأنه لن يدعم مثل هذا الخيار الذي يتطلب دعم 27 حكومة بالإجماع”، حسب ما نشرته “بلومبرغ”.

بولندا تقول إنها لن تقدم تنازلات للمفوضية الأوروبية بعد الآن

وأكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، يوم أمس الثلاثاء في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: “نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر”.