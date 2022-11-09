سلوفينيا تكشف عن عقد لاستيراد الغاز الجزائري

وقال غولوب في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته لشركة كرانج إسكرايمكو، إن الوزيرين سيوقعان يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في الجزائر العاصمة، مذكرة بشأن مزيد من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجزائر وسلوفينيا.

وأضاف أن العقد ينص على أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتم شراء نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وهو ما يمثل نحو ثلث الاستهلاك السنوي الحالي لسلوفينيا.