ستولتنبرغ يكشف عن معارضة بعض دول الناتو لمساعدة أوكرانيا

أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الغالبية العظمى من دول الناتو تنوي مواصلة دعم أوكرانيا، على الرغم من وجود “بعض الأصوات” التي لديها رأي مختلف.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى المملكة المتحدة: “بالطبع، هناك دائمًا بعض الأصوات التي لديها رأي مختلف، وهذا وضع طبيعي في المجتمعات الديمقراطية، لكن الغالبية العظمى ترسل إشارة واضحة بأننا سنواصل دعم أوكرانيا”.

وأجاب ستولتنبرغ على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان يخشى “إرهاق” الغرب من مساعدة أوكرانيا بأن: “حلفاء وشركاء الناتو يقدمون دعمًا غير مسبوق لأوكرانيا”.

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وأردف: “إذا نظرت إلى الرأي العام، فإن الرسالة السياسية من دول الناتو هي أننا سنستمر في تقديم الدعم طالما كان ذلك ضروريًا”.

واعترف الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ، يوم أمس الثلاثاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، بأن الحلف لا يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بشروط روسية لأن ذلك حسب قوله “يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسية”.