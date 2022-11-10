بايدن: أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، بأن أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجه الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي.

سبوتنيك. وأضاف بايدن أن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.

ووصف بايدن اليوم وما شهده من فاعليات الانتخابات النصفية بأنه كان “يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة”، مشيرًا إلى أنه لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين المنافسين لحزبه كما توقعوا، كما أكد بايدن أن الانتخابات جرت دون أي تدخلات.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس كانت “مخيبة للآمال إلى حد ما”، لكنه قال إنها تمثل “نصرا كبيرا” بالنسبة له.

وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها Truth Social: “في حين أن انتخابات الأمس كانت مخيبة للآمال إلى حد ما من نواح معينة، من وجهة نظري الشخصية فقد كانت انتصارا كبيرا للغاية”، بحسب موقع صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.