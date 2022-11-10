بايدن: الانتخابات جرت دون أي تدخلات

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس شهد معدلا تاريخيا، وأن الانتخابات لم تشهد أي تدخل.

موسكو – سبوتنيك . وقال الرئيس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “العاملون في مراكز الاقتراع وأعضاء اللجان الانتخابية قاموا بعملهم وقاموا بواجباتهم على ما يبدو دون أي تدخل يذكر ودون أي تدخل على الإطلاق”.

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ولفت بايدن إلى أن “الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة”، مؤكدا إنه “لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا”.

وأضاف الرئيس: “الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية”.

وقال بايدن: “أغلبية الشعب الأميركي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي، كما أن الشعب الأمريكي بعث برسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار”.

ولفت بايدن إلى أنه سيدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة.

وشدد بايدن على أنه سيعمل على عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.