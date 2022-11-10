بوتين يهنئ ضباط وزارة الداخلية الروسية بمناسبة عيد الشرطة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، بمناسبة عيد الشرطة، إن ضباط وزارة الداخلية الروسية يتصرفون بشجاعة وحسم خلال العمليات الروسية الخاصة في أوكرانيا، لإحباط الاستفزازات وأعمال التخريب والحفاظ على النظام العام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي منطقتي خيرسون وزابوروجيه.

موسكو – سبوتنيك . وقال بوتين: “اليوم، تُطالب وزارة الداخلية بمعايير أعلى. إنكم تواجهون مهام معقدة ومسؤولة. أعرف مدى شجاعة وحزم ضباط وزارة الداخلية خلال العملية العسكرية الخاصة، وإحباط الاستفزازات والتخريب، والحفاظ على الرأي العام والنظام في الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه”.

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وقال الرئيس إن العديد من ضباط وزارة الداخلية في الخدمة الفعلية حتى في إجازتهم المهنية، مضيفا: “وأنا متأكد من أنكم، تماما مثل رفاقكم، مستعدون لمواجهة أي خطر لمساعدة الناس، ووقف المجرمين ونزع سلاحهم”.

كما شكر الرئيس المحاربين القدامى في وزارة الداخلية على العمل والخبرة التي يواصلون مشاركتها مع الموظفين الشباب في الوزارة.

وقال بوتين إنه يتوقع أن تواصل وزارة الداخلية العمل لوقف العنف والتعسف والفساد. كما وصف الرئيس مكافحة التطرف وانتهاكات قانون الهجرة والجرائم الإلكترونية بأنها من أولويات الوزارة.