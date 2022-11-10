وزير الدفاع الفرنسي يقول إن جيش بلاده غير قادر على المشاركة في عمليات عسكرية كبيرة

قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، يوم الأربعاء، إن القوات الفرنسية الحديثة لم يتم تشكيلها بشرط المشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق وتعاني منذ فترة طويلة من نقص التمويل.

باريس – سبوتنيك . وقال ليكورنو في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية LCI: “حتى لو لم يتمكن جيشنا اليوم من المشاركة في صراع شديد الشدة “… لكن تخيلوا جنديًا فرنسيًا في مالي محاطًا بمجموعة مسلحة من الإرهابيين: هذه كثافة عالية! الأصح القول إنه مستحيل المشاركة في عمليات واسعة النطاق”.

وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن “تعقيد” تدريبات الجيش بسبب إمداد أوكرانيا بـ”قيصر”

وأضاف ليكورنو: “لقد حدث هذا لعدد من الأسباب: بعد حل منظمة وارسو، لم تشكل حكومات الرؤساء السابقين جيشنا للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق، ولم يكن ذلك ذا صلة. السبب الثاني هو انخفاض كبير في تمويلها، في بعض الأحيان لأسباب كبيرة، وأحيانا لأسباب غير مهمة”.

والثلاثاء الماضي، قال الجنرال بيير دي فيلييه، الرئيس السابق لهيئة أركان الدفاع الفرنسية، إن الجيش الفرنسي غير قادر على شن حرب شديدة، اليوم.

وأضاف أن الجيش يحتاج إلى ميزانية أكبر بكثير لتحديث الأسلحة والمعدات وتخزين الذخيرة وتحسين القدرات اللوجستية مما توفره الحكومة الفرنسية حاليًا.