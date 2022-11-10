مقتل شخص وإصابة آخر في قصف للقوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

قال عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، صباح اليوم الخميس، إن شخصًا قتل وأصيب آخر خلال قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.

دونيتسك – سبوتنيك . وقال عمدة المدينة في بيان على تلغرام: “نتيجة للقصف الليلي الهمجي لأراضي منطقة كويبيشيفسكي من قبل النازيين، وقعت إصابة مباشرة في شقة بناية شاهقة في شارع فاخروشيفا”.

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وأضاف: “توفي شاب من مواليد عام 2002. وأصيبت امرأة من مواليد عام 1981، ونقلت إلى المستشفى بجروح تشظية”.

وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.