لافروف يترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين

صرح ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي في السفارة الروسية في إندونيسيا، لوكالة “سبوتنيك”، بأن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني، سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال الدبلوماسي للوكالة: “الوفد الروسي سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف”.
كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.
وأضاف الدبلوماسي: “يجري العمل على صيغة مشاركة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. ربما سيشارك في القمة بالفيديو”.
في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الرئيس بوتين سيذهب إلى مجموعة العشرين و”أبيك”، للصحفيين أنه تجري مناقشة صيغ مختلفة لمشاركة روسيا في مجموعة العشرين وأبيك، وسيتم اتخاذ القرار في هذه الأيام.
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