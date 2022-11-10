لافروف يترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين

كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.

في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الرئيس بوتين سيذهب إلى مجموعة العشرين و”أبيك”، للصحفيين أنه تجري مناقشة صيغ مختلفة لمشاركة روسيا في مجموعة العشرين وأبيك، وسيتم اتخاذ القرار في هذه الأيام.