أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان للصحفيين في مطار إيسنبوجا في أنقرة قبل أن يتوجه إلى سمرقند، اليوم الخميس: “أتوقع أنه إذا شارك الجانب الروسي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فأنا لا أعرف الآن ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، وإذا حدث ذلك، فستكون هناك إمكانية لعقد اجتماع وجها لوجه. وإلا، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية. توقعاتنا هي تأمين السلام”.
كما أشار أردوغان إلى أن جهود وساطة أنقرة بشأن موضوع حل الأزمة الأوكرانية مستمرة، ولا توجد مواعيد نهائية محددة.
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5 نوفمبر, 09:22 GMT
وقال: “جهود الوساطة لدينا مستمرة دون انقطاع. من المستحيل الآن تحديد موعد انتهاء المفاوضات بالضبط. القرار الأخير للجانب الروسي بشأن خيرسون هو لحظة إيجابية وقرار مهم”.
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