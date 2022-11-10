أردوغان يتوقع استمرار المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال أردوغان للصحفيين في مطار إيسنبوجا في أنقرة قبل أن يتوجه إلى سمرقند، اليوم الخميس: “أتوقع أنه إذا شارك الجانب الروسي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، فأنا لا أعرف الآن ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا، وإذا حدث ذلك، فستكون هناك إمكانية لعقد اجتماع وجها لوجه. وإلا، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية. توقعاتنا هي تأمين السلام”.