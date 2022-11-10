أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أنه بالإضافة إلى برقية أمير البلاد، بعث خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى الملك السعودي لتعزيته في وفاة والدة الأمير متعب.
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
31 يوليو, 14:19 GMT
وأعلن الديوان الملكي السعودي أمس وفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
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