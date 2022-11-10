أمير قطر يبعث ببرقية تعزية إلى ملك السعودية

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أنه بالإضافة إلى برقية أمير البلاد، بعث خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى الملك السعودي لتعزيته في وفاة والدة الأمير متعب.