مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال موقع “إم تي في” إن نتيجة الاقتراع جاءت كالتالي: 44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ”لبنان الجديد”، 1 “لأجل لبنان” و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.

وفي وقت سابق، اقترح النائب ملحم خلف عقد جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، حيث يرى إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين.

في السياق ذاته، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق فيه 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب وكالة الأنباء “الوطنية”.

ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.