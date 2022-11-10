رئيسي: الأعداء تصوروا خطأ أن بإمكانهم وقف التطور العلمي في إيران من خلال الاضطرابات الأخيرة

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن “الأعداء تصوروا خطأ أن بإمكانهم وقف التطور العلمي في إيران من خلال إثارة الاضطرابات الأمنية في البلاد”.

وقال رئيسي، خلال افتتاحه مشروعا للمياه جنوب العاصمة طهران، إن “الأمل سيتعزز لدى المواطنين وسيزداد يأس الأعداء يوما بعد آخر”، مضيفا أن “سياسة زعزعة الأمن والاستقرار ستهزم كما هزمت سياسة العقوبات دوما”، حسب وكالة فارس الإيرانية.

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وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اتهم أمريكا وإسرائيل والسعودية وبعض الدول الأوروبية بلعب دور مباشر في الاضطرابات الأخيرة في إيران.

وقال وحيدي، خلال لقائه مع مجموعة من علماء الدين في محافظة كلستان شمال شرقي إيران، إن “المحركين والقادة الميدانيين لأعمال الشغب تلقوا تدريبات خاصة متعلقة بهذه الاضطرابات في سبع دول معادية”، حسب قناة العالم الإيرانية.

وأوضح وحيدي أن “كل الأحداث الأخيرة جاءت بهدف منع إيران من تحقيق موقعها الحقيقي في الهندسة الجديدة للقوة العالمية، لأنهم يخافون من إيران القوية والمتقدمة”، على حد قوله.

وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.