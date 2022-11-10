السلطات التركية تحجز جوازات سفر 15 تونسيا في مطار إسطنبول

صرح النائب في مجلس النواب التونسي المنحل، مجدي الكرباعي، بأن السلطات التركية حجزت جوازات سفر 15 تونسيا، اليوم الخميس، في مطار إسطنبول.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية أن السلطات التركية منعت الـ15 تونسيا من الصعود على متن الطائرة المتجهة نحو مطار بلغراد في صربيا بدعوى رفض السلطات الصربية استقبال التونسيين.

ووصف الكرباعي الواقعة بـ”الممارسات اللاإنسانية والعنصرية كما اتهم السلطات التونسية الدبلوماسية بـ”التواطؤ والصمت فيما يتعلق بهذا الملف وخاصة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض إليها أبناء تونس”، على حد تعبيره.

وأضاف الكرباعي أنه على تواصل مع مجموعة أخرى من التونسيين في صربيا، موضحا أنهم حاليا في حالة احتجاز.

يشار إلى أن المشكلات الاقتصادية والمالية تتفاقم في تونس التي ترزح تحت وطأة الغلاء العالمي للأسعار وشح الموارد المالية والتراجع اللافت لقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أثر بشكل واضح على معيشة التونسيين.