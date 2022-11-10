رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي يجري زيارة هي الأولى من نوعها إلى البحرين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، إيال جرينبويم، شارك في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

القدس – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه على موقع “تويتر”: “في سابقة هي الأولى من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين”. وأضاف “شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوى من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها”. لأول مرة – مسؤول رفيع المستوى من سلاح الجو يزور البحرين 🇧🇭 في سابقة هي الأولى من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية بالبحرين. pic.twitter.com/dNpmKlf1bk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2022 وأشار أدرعي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار تعزيز العلاقات والتعاون بين الجيش الإسرائيلي وجيوش المنطقة وعلى رأسها القيادة المركزية الأمريكية. ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

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