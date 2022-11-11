غرفة التجارة الروسية تقيم الوضع الاقتصادي الروسي للسنة المقبلة

قال رئيس غرفة التجارة الروسية، أليكسي كودرين، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 سيكون بين 2.9 و3.3%، لكن قد تكون هناك سيناريوهات أكثر تعقيدًا على خلفية القيود المحتملة على مبيعات النفط الروسية أو إدخال حد أقصى لأسعار الطاقة.

وقال كودرين في مقابلة مع قناة “أر تي” التلفزيونية، اليوم الخميس، إن “الوضع في الاقتصاد الروسي يتطور بشكل أفضل مما كان متوقعا في الأصل”.

نظام العقوبات غير المسبوق الذي تم فرضه ضد روسيا بالطبع يؤثر على اقتصادنا، وكان من المتوقع في البداية أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7%. ومع ذلك الآن أعتقد أن الانخفاض سيكون فقط نحو 2.9 – 3%.

وأشار إلى أن مثل هذا التطور في الأحداث يشير إلى “مرونة عالية إلى حد ما للاقتصاد الروسي”.

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لقد تمكنت العديد من الشركات بالفعل من إعادة توجيه نفسها إلى أسواق المبيعات أو المشتريات الجديدة، بما في ذلك التقنيات، وتجاوز قيود العقوبات.

وأردف كودرين: “بالطبع، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الجزء من عبء خفض الناتج المحلي الإجمالي سينتقل إلى العام المقبل”.

وبالتالي، ووفقًا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية، في عام 2023 قد ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% أخرى، هذا تقدير واقعي، ومع ذلك، قد تكون هناك سيناريوهات أكثر تعقيدًا، نظرًا للقيود المحتملة على مبيعات النفط الروسي أو إدخال سقف على أسعار منتجاتنا من الطاقة”.

وتابع: “بعد عامين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ستحتاج روسيا إلى عامين أو ثلاثة أعوام للتعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بشرط “عدم حدوث أزمات صعبة جديدة”.

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وقال أيضا: “نعم، قد يتضح أن عجز الميزانية أعلى من التوقعات بسبب عدم اليقين، وربما ظهور مواقف أكثر صعوبة فيما يتعلق بصادرات الطاقة، من ناحية أخرى، تتمتع روسيا بهامش أمان كبير في شكل احتياطيات بشكل أساسي تراكمت في السنوات السابقة، بما في ذلك من البيع الناجح للنفط”.