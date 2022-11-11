وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى مصر غدا لحضور مؤتمر المناخ

يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، غدا الجمعة، لحضور ‏مؤتمر التغير المناخي (كوب 27).‏

واشنطن – سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أنه “أثناء وجود بلينكين في شرم الشيخ، سينضم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر المناخ للمساعدة في حث البلدان على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ، مع مواءمة جميع المساهمات المحددة وطنيا مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس، وللمساعدة في ضمان استجابة المؤتمر لاحتياجات الدول النامية”.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكية سيتوجه بعد زيارته لمصر إلى كمبوديا، لدعم بايدن في قمتي الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرقي آسيا وشرق آسيا، وهناك سيعيدان التأكيد على شراكة أمريكا مع الآسيان، وسيناقشان التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الجارية في ميانمار.

بايدن يلتقي مع السيسي في مصر على هامش قمة المناخ

وبعد زيارته إلى كمبوديا، سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، من أجل دعم بايدن في قمة قادة مجموعة العشرين.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيحضر في بانكوك في تايلاند الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ (أبيك)، لتعزيز السياسات الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تجارة واستثمارات حرة وعادلة ومنفتحة ونمو شامل ومستدام.

وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المقبلة إلى مصر، التي تبدأ غدا الجمعة الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وصرح المسؤول للصحفيين بأن الرئيس الأمريكي سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره المصري السيسي. على هامش حضوره مؤتمر المناخ للأمم المتحدة “كوب 27”.