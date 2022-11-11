البنتاغون يقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي تتضمن 4 أنظمة “أفينجر” و100 مركبة مصفحة و 400 قاذفة قنابل.

كما أضاف البنتاغون: “تتضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا صواريخ هوك للدفاع الجوي وذخيرة لراجمات هيمارس وقذائف الهاون والمدفعية”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي “ستعلن الولايات المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، التي تشمل أصول دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك لأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر”.

وفقًا لمتحدث باسم البيت الأبيض ، ستكون هذه المساعدة “مهمة للغاية” في مكافحة الطائرات المسيرة.

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لإجراء مفاوضات مع روسيا، ولكن تقدم لها النصح والدعم.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا من أجل عقد مفاوضات مع روسيا بل تقدم النصح والدعم لكييف.

الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لإجراء مفاوضات مع روسيا ولكن تقدم المشورة والدعم لكييف.

وكشف سوليفان أنه “لا خطط لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي”.

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وأجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد.