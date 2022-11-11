أردوغان: كلنا ثقة بتحقيق حكومة نتنياهو للسلام في المنطقة

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، على فوزه بالانتخابات، حيث أعرب الأخير عن نواياه لتوسيع نطاق السلام في المنطقة.

ففي رسالته إلى نتنياهو والتي جاءت بعد أسبوع من فوز حزب الليكود في انتخابات الكنيست، كتب أردوغان: “أهنئك على فوزك بالانتخابات وكلنا ثقة بأن الحكومة الجديدة تواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات بما يحقق السلام والاستقرار في منطقتنا”.

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أيضا اتصل شولتس بنتنياهو لتهنئته على الفوز، في محادثة استمرت نحو نصف ساعة، وأخبر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي المستشار الألماني أنه ينوي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية.

وأكد نتنياهو أن ألمانيا سيكون لها دورا مهما في هذه العملية التاريخية، بحسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، ونقلته شبكة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية.