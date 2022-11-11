الولايات المتحدة تمدد ترخيص التعاملات المتعلقة بالطاقة مع الكيانات الروسية

مددت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يأذن ببعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع عدد من أكبر البنوك الروسية حتى 15 مايو، وفقا لنص الترخيص الجديد.
واشنطن – سبوتنيك. وقال الترخيص الجديد الذي صدر يوم الخميس: “باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (جـ) من هذا الترخيص العام، فإن جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 14024 التي تشمل واحدا أو أكثر من الكيانات التالية ذات الصلة بالطاقة مصرح بها، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت النهار الشرقي، 15 مايو 2023 …”.
وأذنت وزارة الخزانة الأمريكية بإجراء معاملات مع بنك المؤسسة الحكومية الروسي للتنمية والشؤون الاقتصادية الخارجية “Vnesheconombank”، والشركة المساهمة العامة بنك “أوتكريتيي” وبنك “سوفكوم” وبنك “سبيربنك”، و”ألفا بنك”.
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