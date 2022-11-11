الولايات المتحدة تمدد ترخيص التعاملات المتعلقة بالطاقة مع الكيانات الروسية

واشنطن – سبوتنيك . وقال الترخيص الجديد الذي صدر يوم الخميس: “باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (جـ) من هذا الترخيص العام، فإن جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 14024 التي تشمل واحدا أو أكثر من الكيانات التالية ذات الصلة بالطاقة مصرح بها، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت النهار الشرقي، 15 مايو 2023 …”.