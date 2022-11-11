قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجييه، اليوم الخميس، إن سلطات كييف حشدت نحو 5 آلاف من المرتزقة البولنديين في منطقة زابوروجييه.

سيمفيروبول – سبوتنيك . وقال روغوف، لوكالة “سبوتنيك”: “لقد حشد نظام كييف عددًا كبيرًا من المرتزقة على خط جبهة زابوروجييه، ووفقًا لتقديراتنا، هناك أكثر من 5000 مرتزق بولندي”.

أكثر من ألف مرتزق أجنبي يقاتلون إلى جانب كييف في مدينة زابوروجيه

وأضاف المسؤول أن هناك أيضًا العديد من المرتزقة من جورجيا ومختلف الجماعات الإرهابية الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة شاركوا في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا.

وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.