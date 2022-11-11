كوريا الجنوبية: مفاوضات بيع قذائف مدفعية لأمريكا تنطلق من فهم أنها المستخدم

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، بأن قرار كوريا الجنوبية إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيقوض علاقاتها مع روسيا.

وقال بوتين أمام نادي فالداي: “لدينا علاقات جيدة للغاية مع كوريا الجنوبية. وقد أتيحت لنا الفرصة دائمًا لإجراء حوار مع كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية”.