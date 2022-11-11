كوريا الجنوبية: مفاوضات بيع قذائف مدفعية لأمريكا تنطلق من فهم أنها المستخدم

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس، إن مفاوضات بيع قذائف مدفعية للجانب الأمريكي تنطلق من فهم أن الولايات المتحدة هي المستخدم النهائي.
سيئول – سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة الدفاع قولها إن “مفاوضات بيع قذائف مدفعية (للجانب الأمريكي) جارية بشرط أن يكون المستخدم النهائي هو الولايات المتحدة….”.
وأضافت “المفاوضات بين الولايات المتحدة وموردينا جارية بشأن تصدير الذخيرة لتعويض النقص في الذخيرة من عيار 155 ملم في الولايات المتحدة”.
كوريا الجنوبية تنفي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
28 أكتوبر, 06:44 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم بأن كوريا الجنوبية تعتزم في سابقة هي الأولى من نوعها بيع قذائف مدفعية لصالح الولايات المتحدة، لتقوم الأخيرة بتزويد أوكرانيا بها.
وبحسب الصحيفة هذه التوريدات ستكون نتيجة “صفقة سرية” بين واشنطن وسيئول، ولم يتم تحديد توقيتها.
وزعمت مصادر مطّلعة على تفاصيل الصفقة أن:
“الولايات المتحدة ستشتري حوالي 100 ألف قذيفة مدفعية من حليفها الآسيوي، والتي سيتم نقلها في وقت لاحق إلى أوكرانيا”.
وبحسب واشنطن، فإن هذه الكمية يجب أن تكون كافية لعدة أسابيع على الأقل من الأعمال القتالية المكثّفة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، بأن قرار كوريا الجنوبية إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيقوض علاقاتها مع روسيا.
وقال بوتين أمام نادي فالداي: “لدينا علاقات جيدة للغاية مع كوريا الجنوبية. وقد أتيحت لنا الفرصة دائمًا لإجراء حوار مع كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية”.
وتابع: “لكننا الآن نعلم أن كوريا الجنوبية قررت توريد الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا. هذا الأمر سيدمر علاقاتنا”.
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