الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن ياباني، سافر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا كمتطوع.

طوكيو – سبوتنيك . وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن الوزارة أن المواطن الياباني قُتل في 9 نوفمبر، بينما لم يتم تحديد اسمه والمنطقة التي قُتل فيها.

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ومؤخرا، ظهرت معلومات حول مقتل مواطن ياباني يتراوح عمره بين 20 و30 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي إن السفارة اليابانية في أوكرانيا تتحقق من المعلومات.

ووفقًا لمعلومات الخارجية اليابانية، مُنع المواطنون اليابانيون من زيارة أوكرانيا وأوصوا بمغادرة البلاد على الفور.

وكانت سفارة اليابان في أوكرانيا قد استأنفت عملها في كييف في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد توقف دام سبعة أشهر. ونقلت اليابان سفارتها من كييف إلى مدينة لفيف الغربية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير.