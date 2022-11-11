الكويت ترسل قوة إطفاء وإنقاذ إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم

أرسلت الحكومة الكويتية قوة من إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري إلى دولة قطر للمشاركة في جهود تنظيم وتأمين بطولة كأس العالم بكرة القدم “فيفا قطر 2022” التي ستنطلق الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن إدارة الإطفاء بيانا قالت فيه إن “رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد كان في وداع القوة ونقل لها تحيات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح”.

وحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عناصر فرقة الإطفاء والإنقاذ على أن يكونوا عند حسن الظن والثقة في المهمة المسندة إليهم وأن يمثلوا دولة الكويت خير تمثيل.

وشدد وزير الداخلية الكويتي على ضرورة تعاون الفرقة مع الدفاع المدني القطري في تطبيق الخطط الخاصة بتأمين بطولة كأس العالم من أي مخاطر.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إقامة فعالية تجريبية ضمن جهوده للارتقاء بالعمليات التشغيلية لمهرجان الفيفا للمشجعين.

ومن المقرر أن تقام الفاعلية بحديقة البدع يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أمس الخميس، مشيرة إلى أنها تستهدف حاملي بطاقة “هيّا”، وأنها تشكل المحطة الأخيرة للارتقاء بالعمليات التشغيلية للمهرجان.