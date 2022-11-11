تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال

أكد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، تعرض نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مقاطعة زابوروجيه أندريه بويكو، لمحاولة اغتيال، وإصابته بجروح طفيفة.
وأضاف روجوف لـ “سبوتنيك”: “هذا الصباح تم تنفيذ عمل إرهابي في مليتوبول، كانت هناك محاولة لاستهداف أندريه بويكو، تم تنفيذ تفجير موجه لقتله. انفجرت عبوة ناسفة في مكان مبنى سكني في فناء متعدد الطوابق، حيث كان من الممكن يذهب ضحاياه الكثير من المدنيين”.
وأشار عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه بنقل بويكو إلى المستشفى.
وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون. وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.
تعرض قاضي المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك لمحاولة اغتيال
5 نوفمبر, 07:37 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.
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