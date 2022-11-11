تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال

وأضاف روجوف لـ “سبوتنيك”: “هذا الصباح تم تنفيذ عمل إرهابي في مليتوبول، كانت هناك محاولة لاستهداف أندريه بويكو، تم تنفيذ تفجير موجه لقتله. انفجرت عبوة ناسفة في مكان مبنى سكني في فناء متعدد الطوابق، حيث كان من الممكن يذهب ضحاياه الكثير من المدنيين”.