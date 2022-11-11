الدفاعات الجوية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا خلال انسحاب القوات الروسية من خيرسون

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية نجحت بصد هجوم صاروخي أوكراني أثناء انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأشار المراسل في تقريره أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية الليلة الماضية، بما في ذلك صواريخ “هيمارس”، التي كان هدفها ضرب جسر أنتونوف”.
وأضاف بالقول: “كانت القوات الروسية تقوم بالانسحاب من مدينة خيرسون عبر الجسر من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى منه”.
ووافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.
وقال شويغو “المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر”.
من جانبه، قال قائد المجموعة الموحدة للقوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين “الخيار الأكثر ملاءمة هو تنظيم الدفاع على طول الخط الفاصل لنهر دنيبر. أقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك