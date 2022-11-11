الدفاعات الجوية تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا خلال انسحاب القوات الروسية من خيرسون

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية نجحت بصد هجوم صاروخي أوكراني أثناء انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأشار المراسل في تقريره أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية الليلة الماضية، بما في ذلك صواريخ “هيمارس”، التي كان هدفها ضرب جسر أنتونوف”.

وأضاف بالقول: “كانت القوات الروسية تقوم بالانسحاب من مدينة خيرسون عبر الجسر من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى منه”.

ووافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.

وقال شويغو “المضي قدما في سحب القوات عبر نهر دنيبر”.