بلاتر يطالب "فيفا" بإجراءات قاسية ضد إيران واستبعادها من كأس العالم

قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيب بلاتر، إنه يجب استبعاد إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة في قطر.

ونقلت صحيفة “بليك” السويسرية، اليوم الجمعة، عن بلاتر قوله إنه يجب استبعاد إيران من كأس العالم.

وأوضح بلاتر أن ذلك يرجع لاستمرار الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عقب مقتل شابة أثناء اعتقالها من قبل الشرطة.

وطالب بلاتر بإجراءات قاسية ضد إيران، لافتا إلى أنه كان سيستبعدها من البطولة لو كان لا يزال رئيسا للفيفا.

كما أعرب عن استغرابه من عدم اتخاذ رئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو موقفاً واضحا تجاه إيران.

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وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير لائق”.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.