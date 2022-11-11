برلمانية سابقة تكشف لـ"سبوتنيك" أهم التشريعات على طاولة البرلمان البحريني القادم

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قالت المرشحة البرلمانية والنائبة السابقة سوسن كمال، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إن الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تجري وفق مواعيدها المحددة وما رُسم لها من استعداد مُتقن، وأنها تسير بانسيابية وسلاسة.

وأضافت أن العملية الانتخاببية تحقق مستوى عالٍ من النزاهة، في ظل إشراف كامل من القضاء البحريني المستقل، ورقابة حاضرة من منظمات المجتمع المدني والمتطوعين الراغبين في المساهمة فيها.

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وأشارت إلى أن الحالة الانتخابية في مملكة البحرين تتجه نحو المشاركة الفاعلة رغم الكثير من التحديات.

وأوضحت أن ذلك يرجع لتراكم الخبرة الديمقراطية، والالتفاف حول المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وحول أبرز الملفات المرتقبة والهامة على طاولة البرلمان القادم، كشفت أن “أهداف المرحلة القادمة من العمل التشريعي تتمثل في وحدات إسكانية سريعة، ووظائف جديدة، وتنمية مستدامة مستمرّة، وسوق عمل عادل ما بعد التصريح المرن، وإدارة أزمات قوية، وتشريعات اقتصادية مطورة، وتنمية ذاتية متميزة”.