الخارجية الجزائرية: زيارة رئيس البلاد إلى روسيا يتم التحضير لها ونأمل أن تحصل قبل نهاية العام

صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط ويأمل الجانب الجزائري إجراءها قبل نهاية العام الحالي.

وقال وزير الخارجية الجزائري على هامش منتدى باريس للسلام: “نتمنى أن تتم (الزيارة) قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها”.

وأضاف لعمامرة: “لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكتان ومهمتان لبعضهما بعضا، ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا”.