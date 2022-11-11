الأمم المتحدة: العالم يحتاج إلى الحبوب والأسمدة من روسيا على الرغم من كل شيء

صرح المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، لوكالة “سبوتنيك” أنه يتعين على جميع الدول التعاون من أجل تنفيذ صفقة الغذاء، وذلك لأن العالم يحتاج إلى الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال بيزلي على هامش منتدى باريس للسلام “هذه الصفقة ضرورية للغاية يجب أن تتعاون جميع الدول في هذه القضية ويجب على جميع الدول أن تلعب دورًا سواء كانت تحب روسيا أم لا، فإن العالم يحتاج إلى الحبوب والأسمدة الروسية وإلا فسيتعين على العالم كله دفع الثمن”.

وأضاف بيزلي “نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار سريان اتفاق تسليم الحبوب عبر البحر الأسود وتم تمديده”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.