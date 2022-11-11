البدء بالإنتاج المتسلسل لمدرعة "بي إم بي-3" الروسية مع الحماية الديناميكية

بدأ مصنع “كورغان ماش زافود” الروسي المتخصص لصنع المركبات القتالية المدرعة، بالإنتاج المتسلسل لمدرعة “بي إم بي-3″، مع وحدات حماية ديناميكية مضادة على البرج، بحسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة.

وكتب ميدفيديف عبر قناته على تلغرام: “يتم استخدام “بي إم بي-3″، بنشاط من قبل القوات الروسية في العملية الخاصة في أوكرانيا، في السابق لم يتم تزويد الجيش الروسي بمدرعة “بي إم بي-3” بحماية ديناميكية. يجب أن تزيد الدروع التفاعلية من بقاء المدرعة ومقاومتها في ساحة المعركة، لأن الدروع تقلل من احتمالية إصابتها بأسلحة مضادة للدبابات.

ويظهر مقطع الفيديو ورش مصنع “كورغان ماش زافود” مع عشرات المركبات القتالية الجديدة للمشاة، في مقدمة وجوانب الأبراج التي تم تركيب شاشات بها حوامل لوحدات الحماية الديناميكية.

وأفاد ألكسندر شيستاكوف، رئيس مديرية المدرعات الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إنشاء مجموعات حماية إضافية “بي إم بي-3″ و”بي إم بي-2″ و”بي تي إر-82أ” و”بي تي إر-80″، وتم “تسليم” هذه المجموعات إلى القوات، في المقام الأول إلى مناطق العمليات العسكرية الخاصة.

وتخضع تلك المدرعة الروسية دائما لعمليات التطوير والتحديث، حيث تزوّد بأجهزة الحماية الدينامية والشبكات المقاومة للقذائف الجوفاء.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تعرض فيديو لانتصار “بي تي إر-82أ” على المدرعة الأمريكية “إم113”