إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات شعبية في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي قلقيلية، والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح لإحياء الذكرى الثامنة عشر لرحيل الرئيس ياسر عرفات.

وقال المتحدث الإعلامي ومنسق المقاومة الشعبية في إقليم قلقيلية شمالي الضفة الغربية مراد شتيوي لوكالة “سبوتنيك”: “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا”.

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وأوضح شتيوي “أن مجموعة من الشبان نجوا من كمين نصبه جنود الاحتلال في منزل مهجور خلال المواجهات مما دفع بالجنود لإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان”.

وشهدت قرية بيت دجن شرقي نابلس (شمال) مواجهات مع الجنود الإسرائيليين، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة.

وقامت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة وباتجاه الصحفيين، كما اندلعت مواجهات مع الجيش الاسرائيلي وجماعات المستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، حيث اقتحموا نبع قريوت وأدوا طقوساً ورقصات تلمودية استفزازية.

قوة إسرائيلية تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس.. وإصابة نحو 100 فلسطيني

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.