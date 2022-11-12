السيسي يؤكد لبايدن خلال زيارته شرم الشيخ أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي والأمور تسير بشكل جيد

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ (كوب 27)، ‏اليوم الجمعة، أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي للنظر في القوائم التي تستحق العفو.‏

وتابع السيسي، مشيرًا إلى أن “مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان، وأن الأمور في مصر تسير بشكل جيد”، وفقا لبوابة “الأهرام” المصرية.

ولفت الرئيس المصري لنظيره الأمريكي إلى أن “قضية حقوق الإنسان دائما ما تطرح نفسها خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي”.

من ناحيته، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أن “العلاقات المصرية الأمريكية عميقة”، مشيرا إلى تقارب الرؤى بين مصر وأمريكا”.

وأضاف: “نسعى أن تكون علاقاتنا مع مصر أقوى، وأشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها في الأزمة الأوكرانية”.

وتابع بايدن أن “أمريكا مهتمة جدا بمعالجة قضايا تغير المناخ”.

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وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مصر، منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.