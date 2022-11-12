روسيا تضيف 200 مواطن أمريكي إلى قائمة حظر دخول البلاد بينهم رؤساء شركات ومؤسسات

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: “ردا على جميع العقوبات الشخصية الجديدة التي تفرضها باستمرار إدارة بايدن، ليس فقط ضد المسؤولين الروس وممثلي دوائر الأعمال والشخصيات العامة والثقافية، ولكن ضد من لا يفيدون واشنطن لسبب أو لآخر، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، يُحظر دخول 200 مواطن أمريكي إلى روسيا. من بين هؤلاء الأشخاص ممثلون للسلطات ومشرعون، بالإضافة إلى أقاربهم، ورؤساء شركات ومؤسسات في المجمع الصناعي العسكري، وخبراء وجماعات الضغط، المشاركين في الترويج للحملة المعادية للروس ودعم النظام في كييف”.