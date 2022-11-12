بورصة لندن للمعادن ترفض حظر السلع الروسية خوفا من اضطراب الأسواق

قررت بورصة لندن للمعادن عدم حظر عمليات التسليم الجديدة للمعادن الروسية، في ضربة لكبار منتجي الألومنيوم الغربيين وبعض التجار الذين ضغطوا على السوق البريطاني لاتخاذ إجراء معاد لنظرائهم الروسيين.

وقالت بورصة لندن للمعادن في بيان: “بينما من الواضح أن هناك بُعدا أخلاقيا فيما يتعلق بالقبول العالمي للمعادن الروسية، فإننا نعتقد أننا لا ينبغي أن نسعى إلى اتخاذ أو فرض أي أحكام أخلاقية على السوق الأوسع”، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

كانت هناك مناقشات منذ أسابيع في صناعة المعادن حول ما يجب فعله بشأن الإمدادات الروسية، في ظل هوس الغرب بفرض العقوبات، خاصة أن روسيا منتج رئيسي للنحاس والنيكل والألمنيوم والبلاديوم.

أمريكا تدرس حظر واردات الألمنيوم الروسية في خطوة تهدد استقرار الأسواق العالمية

دعت شركة “ألكوا” وغيرها من كبار الموردين إلى استبعاد المعادن الروسية من الأسواق الغربية من خلال الحظر أو العقوبات، في خطوة تخاطر بحدوث اضطرابات في الأسعار.

انتعشت أسعار المعادن، وخاصة الألومنيوم، في الأسابيع الأخيرة بفعل توقعات اتخاذ إجراءات معادية ضد صناعة المعادن الروسية من قبل بورصة لندن أو الحكومة الأمريكية، التي تدرس خيارات تشمل العقوبات أو الرسوم الجمركية.