فرنسا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم أوكرانيا ومواجهة تحديات الصين

أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، محادثات في باريس واتفقا على مواصلة دعم كييف وتعزيز التعاون في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال كليفرلي وكولونا في بيان مشترك يوم الجمعة، إنهما “أكدا عزمهما على تزويد أوكرانيا بالدعم السياسي والعسكري والإنساني والاقتصادي، الذي تحتاجه للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وتعزيز قدرتها على الصمود في الشتاء المقبل وما بعده”.

وبحسب البيان، ناقش الوزيران قضايا الهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والطاقة.

وجاء في البيان المشترك، أن “البلدين ملتزمان بتعزيز التعاون لدعم حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتنسيق الاستجابات للتحديات النظامية التي تطرحها الصين المتزايدة بحزم”.

وأردف البيان أن البلدين مستعدان للعمل مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.

وبحسب البيان، تخطط فرنسا والمملكة المتحدة للضغط على الصين فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مقتل مرتزق بريطاني وجرح آخر في الرأس بعد إصابتهما بقذيفة دبابة روسية في أوكرانيا

وقالت الحكومة البريطانية، إن الوزيرين تحدثا أيضا عن إيران وأدانا دعمها لروسيا وعملياتها في أوكرانيا.